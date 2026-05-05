Temps de travail, immigration économique... : face à la dénatalité, la France a des solutions mais va devoir adapter son modèle social

Le recul démographique en 2025 représente "un choc substantiel" car "toutes les politiques publiques, toute notre économie et notre société, en sont affectées".

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le haut-commissariat au plan a préconisé mardi 5 mai une batterie de mesures pour faire face à la baisse de la natalité en France. Mais le pays devra tout de même, "dans les années qui viennent, affronter la courbe du décrochage démographique" en adapter le modèle social.

Ces dernières années, la natalité n'a cessé de décliner en France , malgré une politique familiale "robuste" , constate dans une note cet organisme chargé de conseiller le gouvernement. Pour la renforcer, il recommande notamment de compléter le nouveau congé de naissance par "un troisième mois d'indemnisation , accordé au couple à condition que le père prenne au moins un mois de congé", une manière de favoriser l'implication de ces derniers et une meilleure répartition de la responsabilité parentale. Le nouveau congé de naissance, qui sera mis en œuvre à partir de juillet, permet à chaque parent de prendre jusqu'à deux mois de congé supplémentaires indemnisés, en plus du congé maternité ou paternité.

Le haut-commissariat préconise également de garantir "un accès effectif" à un mode de garde pour "tous les enfants" à partir d'un an, une mesure qui permettrait de réduire "l'incertitude" associée à l'arrivée d'un enfant, en particulier pour les femmes. Plus globalement, l'organisme recommande de garantir la stabilité des règles de la politique familiale, tout en les simplifiant afin de les rendre plus lisibles.

La politique familiale "ne suffira pas"

Mais renforcer cette politique "ne suffira pas" à "inverser des tendances structurelles profondes", prévient-il.

En 2025, 644.000 bébés ont vu le jour, soit près d'un quart de moins qu'en 2010 , date du dernier pic des naissances, selon l'Institut national de la statistique (Insee). Ce nombre a même été inférieur à celui des décès, une première depuis la fin de la Seconde guerre mondiale et une tendance qui devrait perdurer, selon les démographes.

Ce recul démographique en 2025 représente "un choc substantiel" car "toutes les politiques publiques, toute notre économie et notre société, en sont affectées" , souligne dans un édito le haut-commissaire au Plan et à la Stratégie, Clément Beaune. "Il faudra nécessairement, dans les années qui viennent, affronter la courbe du décrochage démographique".

Travailler plus, augmenter la productivité grâce aux nouvelles technologies, avoir recours à l'immigration économique : il appelle à "ouvrir le débat" sur les "trois seules réponses concrètes" à ce phénomène.