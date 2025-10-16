 Aller au contenu principal
Virbac relève son objectif annuel de CA
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 18:00

Virbac VIRB.PA a relevé jeudi son objectif annuel de chiffre d'affaires et fait état d'une hausse de 7,8% de son chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de l'année.

La croissance du chiffre d'affaires annuel est désormais attendue entre 5,5% et 7,5% à taux et périmètre constants, contre une fourchette précédente de 4% à 6%.

Le résultat opérationnel courant ajusté est quant à lui toujours attendu autour de 16% pour 2025.

Pour les neufs premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'entreprise française a atteint 1,102 milliard d'euros, contre 1,042 milliard d'euros l'année dernière.

Son résultat opérationnel courant ajusté annuel est toujours attendu autour de 16%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

VIRBAC
311,000 EUR Euronext Paris +0,97%
