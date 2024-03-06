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Virbac prend une position de leader au Japon grâce à l'acquisition de Sasaeah
information fournie par Reuters06/03/2024 à 08:22

Virbac SA VIRB.PA :

* PREND UNE POSITION DE LEADER AU JAPON GRÂCE À L'ACQUISITION DE SASAEAH

* ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD DÉFINITIF AVEC ORIX CORPORATION POUR L'ACQUISITION DE SA FILIALE DE SANTÉ ANIMALE SASAEAH POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON 280 MILLIONS D'EUROS

* ISSUE DU REGROUPEMENT DE DEUX ACTEURS HISTORIQUES DE LA SANTÉ ANIMALE (FUJITA PHARMACEUTICAL CO. LTD. ET KYOTO BIKEN LABORATORIES INC.) SOUS L'ÉGIDE D'ORIX CORPORATION, SASAEAH GÉNÈRE DES REVENUS ANNUELS D'ENVIRON 75 MILLIONS D'EUROS, DONT 50 % PROVIENNENT DES VACCINS

* VIRBAC BÉNÉFICIERA DES SITES DE PRODUCTION LOCAUX DE SASAEAH AU JAPON ET AU VIETNAM, DE SES CAPACITÉS DE RESEARCH AND DEVELOPMENT AINSI QUE DE PLUS DE 500 EMPLOYÉS PASSIONNÉS ET COMPÉTENTS

* LA RÉALISATION DE LA TRANSACTION N'EST SOUMISE À AUCUNE APPROBATION RÉGLEMENTAIRE ; ELLE DEVRAIT DONC ÊTRE FINALISÉE AU DÉBUT DU MOIS D'AVRIL 2024

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VIRB.PA

(Rédaction de Gdańsk)

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