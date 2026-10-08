Valneva : le Royaume-Uni retire son autorisation à IXCHIQ

Valneva a annoncé la révocation de l'autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre le chikungunya, IXCHIQ, au Royaume-Uni, à la suite d'une nouvelle évaluation de son rapport bénéfice-risque par les autorités sanitaires britanniques. Le laboratoire précise que cette décision repose sur des données de sécurité déjà connues et non sur l'apparition de nouveaux effets indésirables.

Commercialisé au Royaume-Uni depuis mi-2025, IXCHIQ n'y était plus activement distribué depuis plusieurs mois en raison de faibles ventes auprès des voyageurs. Valneva anticipe donc un impact financier extrêmement limité, aucun rappel de produit n'étant nécessaire.

Cette décision n'affecte pas les autorisations du vaccin dans les autres territoires, notamment dans l'Union européenne, au Canada et au Brésil. Le groupe souligne que plus de 61 000 personnes ont été vaccinées dans le cadre d'un programme pilote au Brésil, sans identification de nouveau signal de sécurité. Au total, environ 187 000 doses d'IXCHIQ ont été administrées dans le monde.

Bien qu'il conteste les conclusions des autorités britanniques, Valneva a choisi de ne pas faire appel, compte tenu des conséquences commerciales jugées négligeables. Le laboratoire entend désormais privilégier le déploiement de son vaccin dans les régions où le chikungunya est endémique et où les besoins de vaccination sont les plus importants.