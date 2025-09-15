Virbac : Oddo BHF reste positif malgré les semestriels
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 15:00
Le groupe de santé animale a dévoilé un résultat net et un résultat opérationnel courant ajusté inférieurs de respectivement 11% et 14% aux anticipations du bureau d'études, mais celui-ci juge que ces résultats 'ne pouvaient pas être éclatants'.
'Des one-off (éléments exceptionnels) et l'effet de base expliquent un premier semestre sans éclat au niveau des marges', précise l'analyste, qui pointe aussi la confirmation par la direction de ses objectifs annuels.
'Les effets de bases vont s'estomper et laisser la place à une dynamique et un momentum portés par les lancements, une bonne discipline cash et optionnellement par des acquisitions (avec un cap fixé à l'horizon 2030)', estime-t-il.
Valeurs associées
|312,5000 EUR
|Euronext Paris
|-4,29%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2025 à 15:00:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Elon Musk, patron de Tesla , a acheté pour environ un milliard de dollars d'actions du constructeur américain de voitures électriques vendredi, selon un document déposé lundi auprès du gendarme boursier américain. D'après ce document, le milliardaire, également ... Lire la suite
-
Hausse de l'inflation aux Etats-Unis, nomination d'un nouveau premier ministre en France, baisse des pressions sur les prix en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. La BCE a maintenu ses taux directeurs lors de sa réunion de septembre, et a ... Lire la suite
-
Tesla bondit après l'acquisition par Musk d'actions du fabricant de véhicules électriques pour une valeur d'un milliard de dollars
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte tout au long de l'article) Les actions de ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a demandé lundi à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, de cesser d'exiger des entreprises qu'elles publient leurs résultats de façon trimestrielle et de les publier plutôt tous les six ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer