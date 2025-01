Virbac: enregistre une nette hausse d'activité en 2024 information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - Virbac publie un chiffre d'affaires de 1397 ME au titre de l'exercice 2024, en hausse de 7,5% à change et périmètre constants et +12,1% en publié.



A périmètre et change constants, l'activité a progressé de 10% en Europe, +10,2% en Amérique du Nord, +7,4% en Amérique latine, +7% en Asie de l'est et +6,7% dans le zone Inde, Moyen-Orient et Afrique. En revanche, elle recule de 5,9% dans la zone Pacifique.



Au cours du 4e trimestre, le CA est ressorti à 355 ME, soit +4,1% à change et périmètre constants, et +10,5% en publié.



Pour 2025, Virbac cible unecroissance de son chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 4 et 6%. Le groupe fait savoir que l'impact de l'acquisition deSasaeahdevrait représenter 1pt de croissance supplémentaire en 2025.



'Nous réaffirmons notre objectif d'atteindre un ratio d'Ebitajusté de 20% à horizon 2030 avec un niveau d'investissements R&D que nous prévoyons de ramener progressivement dans les prochaines années au niveau normatif et historique du Groupe', ajoute Virbac.





