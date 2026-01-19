Virbac dévoile une croissance annuelle de ses revenus de 7,9% en organique
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 18:07
Au total, sur l'ensemble de l'exercice 2025, le spécialiste de la santé animale a vu ses revenus croître de 7,9%, à 1,465 milliard d'euros, toujours à périmètre et change constant. A taux de change réel, la hausse du chiffre d'affaires n'atteint plus que 1,9%.
Au niveau des zones géographiques, toutes ont contribué à la progression des revenus du groupe à périmètre et change constant, notamment l'Amérique du Nord ( 14,7%) et l'Europe ( 7,5%). Ces deux zones représentent 54,33% des ventes totales du groupe.
Au niveau de ses perspectives, Virbac envisage une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5,5 et 7,5% en 2026, à taux de change et périmètre constants. Parallèlement, le ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus des acquisitions (Ebit ajusté) sur chiffre d'affaires devrait être autour de 17%, à taux de change constant.
Valeurs associées
|349,500 EUR
|Euronext Paris
|-2,10%
