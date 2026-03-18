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Virbac dans le vert après ses résultats et perspectives
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 09:55

Déjà en belle hausse mardi ( 1,83%), le titre Virbac accélère après la publication de résultats annuels appréciés par la communauté financière et affiche un gain de 3,74%, à 347 euros, après une heure de cotation.

Le spécialiste de la santé animale a dévoilé un résultat opérationnel (avant amortissements) de 234,4 millions d'euros, en légère progression de 1,1%, et un résultat opérationnel en croissance de 4,2%, à 226,1 millions d'euros. De son côté, la marge réelle publiée a diminué en passant de 16,6% en 2024, à 16% l'an dernier, mais à change et périmètre constants, elle s'est installée à 16,3%. La baisse de la marge brute est due à une interruption temporaire de la production de l'un des antigènes du groupe en raison de la maintenance des installations et un niveau de dépréciation de stocks plus élevé.

Parallèlement, le bénéfice s'est élevé à 3,2%, à 150,5 millions d'euros et la société a proposé le versement d'un dividende de 1,45 euro.

Enfin, le chiffre d'affaires, qui était connu depuis le mois de janvier, a été confirmé à 1,464 milliard d'euros, en hausse de 4,8% ou de 7,9% à périmètre et change constant.

Commentant ces résultats, les analystes de Jefferies ont rappelé que la marge brute était conforme aux prévisions d'environ 16% de la société. La banque d'investissement américaine tablait toutefois sur un taux de 16,6%.

Jefferies estiment également que les charges opérationnelles ont été rigoureusement maîtrisées, améliorant le ratio sur chiffre d'affaires de 0,2%, tandis que les investissements de R&D ont augmenté en valeur absolue pour atteindre des niveaux records, mais ils sont restés à environ 7,9% du chiffre d'affaires grâce à la forte croissance de l'activité.

Objectifs 2026 confirmés

Pour l'exercice en cours, Virbac a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5,5 et 7,5%, un ration de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires autour de 17%. Enfin, la génération de trésorerie devrait s'établir à environ 80 millions d'euros.

Les analystes de Jefferies ont confirmé leur recommandation à conserver avec une cible de cours de 368 euros.

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