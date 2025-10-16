Virbac-CA au T3 +12,5% sur un an à €364,1 mlns

Virbac SA VIRB.PA :
* ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE 2025
* RELÈVEMENT DES OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS DE CHIFFRE D'AFFAIRES
* CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ATTENDUE MAINTENANT ENTRE 5,5% ET 7,5% À TAUX ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AJUSTÉ ATTENDU AUTOUR DE 16%
* CA AU T3 À 364,1 MILLIONS D'EUROS, +12,5% SUR UN AN À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS
* CA À FIN SEPTEMBRE À EUR 1,1 MLNS, SOIT UNE ÉVOLUTION GLOBALE DE +5,8%
* PERSPECTIVES: L'IMPACT DE L'ACQUISITION DE SASAEAH DEVRAIT REPRÉSENTER 1 POINT DE CROISSANCE SUPPLÉMENTAIRE EN 2025
* PERSPECTIVES: LE RATIO DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AVANT AMORTISSEMENT DES ACTIFS ISSUS D'ACQUISITIONS SUR CA DEVRAIT SE CONSOLIDER AUTOUR DE 16% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANT
* PERSPECTIVES: L'IMPACT DE L'ACQUISITION SASAEAH DEVRAIT ÊTRE GLOBALEMENT NEUTRE EN 2025 SUR LE RATIO DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
* PERSPECTIVES: NOTRE POSITION DE TRÉSORERIE, ELLE DEVRAIT S'AMÉLIORER D'ENVIRON EUR 80 MLNS EN 2025 HORS ACQUISITIONS ÉVENTUELLES
* PERSPECTIVES: L'IMPACT DIRECT DES DROITS DE DOUANE, TEL QU'ÉVALUÉ À CE JOUR, SE SITUE AUTOUR DE 4 MILLIONS US$ EN ANNÉE PLEINE
Texte original nGNE8zM20h
(Rédaction de Gdansk)
