 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 125,50
-0,78%
Indices
Chiffres-clés

Virbac-CA au T3 +12,5% sur un an à €364,1 mlns
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 18:12

Virbac SA VIRB.PA :

* ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE 2025

* RELÈVEMENT DES OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS DE CHIFFRE D'AFFAIRES

* CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ATTENDUE MAINTENANT ENTRE 5,5% ET 7,5% À TAUX ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AJUSTÉ ATTENDU AUTOUR DE 16%

* CA AU T3 À 364,1 MILLIONS D'EUROS, +12,5% SUR UN AN À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS

* CA À FIN SEPTEMBRE À EUR 1,1 MLNS, SOIT UNE ÉVOLUTION GLOBALE DE +5,8%

* PERSPECTIVES: L'IMPACT DE L'ACQUISITION DE SASAEAH DEVRAIT REPRÉSENTER 1 POINT DE CROISSANCE SUPPLÉMENTAIRE EN 2025

* PERSPECTIVES: LE RATIO DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AVANT AMORTISSEMENT DES ACTIFS ISSUS D'ACQUISITIONS SUR CA DEVRAIT SE CONSOLIDER AUTOUR DE 16% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANT

* PERSPECTIVES: L'IMPACT DE L'ACQUISITION SASAEAH DEVRAIT ÊTRE GLOBALEMENT NEUTRE EN 2025 SUR LE RATIO DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

* PERSPECTIVES: NOTRE POSITION DE TRÉSORERIE, ELLE DEVRAIT S'AMÉLIORER D'ENVIRON EUR 80 MLNS EN 2025 HORS ACQUISITIONS ÉVENTUELLES

* PERSPECTIVES: L'IMPACT DIRECT DES DROITS DE DOUANE, TEL QU'ÉVALUÉ À CE JOUR, SE SITUE AUTOUR DE 4 MILLIONS US$ EN ANNÉE PLEINE

Texte original nGNE8zM20h Pour plus de détails, cliquez sur VIRB.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

VIRBAC
311,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank