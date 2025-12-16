Virbac acquiert un médicament pour l'hyperthyroïdie féline auprès de Norbrook pour £100 mlns

Virbac VIRB.PA a annoncé mardi l'acquisition auprès de Norbrook d'un médicament pour stabiliser l'hyperthyroïdie féline pour près de 100 millions de livres sterling (113,92 millions d'euros).

Dans un communiqué, Virbac a déclaré que le groupe assurera la distribution directe de ce traitement sous la marque Thyronorm au Royaume-Uni, en Australie et Nouvelle-Zélande ainsi qu’aux États-Unis sous la marque Felanorm.

En Europe, la distribution de ce médicament contre cette maladie endocrinienne courante chez les chats âgés restera gérée par Boehringer Ingelheim et Elanco en Allemagne, avant d'être progressivement reprise par Virbac, selon le communiqué.

Le groupe indique que la transaction devrait être relutive sur la croissance du chiffre d'affaires et sur la marge d'Ebitda de Virbac dès la première année.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)