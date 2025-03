Virbac : +6% vers 313,5E, les 315,5E accessibles information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 09:09









(CercleFinance.com) - Après son plongeon vers 296E du 14 mars (cassure du plancher des 298E), Virbac s'envole de +6% vers 313,5E, ce qui valide un beau 'bear trap', après avoir confirmé ses objectifs (marge et C.A pour 2025) : le prochain objectif se situe vers 315,5E (résistance oblique moyen terme), puis 330E (résistance du 10/12/2024).





Valeurs associées VIRBAC 324,0000 EUR Euronext Paris +9,46%