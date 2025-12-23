 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elis annonce l'acquisition d'Adrett en Allemagne
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 07:59

Le logo d'Elis

Le logo d'Elis

Elis a ‍annoncé mardi l'acquisition de la ‌société allemande Adrett, spécialisée dans ​les services de ⁠location-entretien de linge plat pour ⁠l'hôtellerie-restauration, ‍afin de ⁠consolider son réseau.

Dans un communiqué, ​Elis indique que le chiffre ⁠d’affaires de ​cette acquisition, d'environ ​12 ​millions d’euros en ​2025, ⁠sera consolidé dans celui du groupe à ‌compter du 1er janvier 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Kate ‌Entringer)

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank