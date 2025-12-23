Elis annonce l'acquisition d'Adrett en Allemagne

Le logo d'Elis

Elis a ‍annoncé mardi l'acquisition de la ‌société allemande Adrett, spécialisée dans ​les services de ⁠location-entretien de linge plat pour ⁠l'hôtellerie-restauration, ‍afin de ⁠consolider son réseau.

Dans un communiqué, ​Elis indique que le chiffre ⁠d’affaires de ​cette acquisition, d'environ ​12 ​millions d’euros en ​2025, ⁠sera consolidé dans celui du groupe à ‌compter du 1er janvier 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Kate ‌Entringer)