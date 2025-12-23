Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - Le titre coté aux Etats-Unis, bondit de 11,4% dans les transactions hors séance après l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, de la version sous forme de pilule du Wegovy, le médicament anti-obésité du laboratoire danois.

* SANOFI SASY.PA a annoncé mardi que le Dupixent, son traitement conçu en partenariat avec Regeneron REGN.O , avait été approuvé au Japon pour les enfants de 6 à 11 ans atteints d'asthme bronchique.

* ELIS ELIS.PA a annoncé mardi l'acquisition de la société allemande Adrett, spécialisée dans les services de location-entretien de linge plat pour l'hôtellerie-restauration, afin de consolider son réseau.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a annoncé lundi soir avoir reçu une importante commande de Commonwealth LNG pour lancer les achats des équipements clés nécessaires à son usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) située à Cameron Parish, en Louisiane, aux Etats-Unis.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé lundi avoir signé un contrat de 393 millions d'euros avec Hellenic Train pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques Coradia Stream en Grèce.

* FLATEXDEGIRO FTKn.DE - La BaFin, l'autorité allemande de supervision financière, a annoncé mardi avoir infligé deux amendes d'un montant total de 560.000 euros à FlatexDEGIRO, estimant notamment que la banque a fait la publicité de services gratuits sur des sites internet sans indiquer clairement que des frais de traitement seraient facturés.

* NESTLÉ NESN.S considère sa participation dans L'ORÉAL

OREP.PA comme un investissement financier et, bien qu'elle soit régulièrement réexaminée, il n'y a rien de nouveau à signaler à ce sujet, a déclaré mardi Philipp Navratil, le directeur général du groupe suisse.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les ventes de véhicules neufs en Europe ont progressé en novembre pour un cinquième mois consécutif, portées notamment par la solidité des ventes de voitures électriques dans plusieurs marchés comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, montre un rapport publié mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)