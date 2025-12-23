 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 08:54

(Actualisé avec flatexDEGIRO)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - Le titre coté aux Etats-Unis, bondit de 11,4% dans les transactions hors séance après l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, de la version sous forme de pilule du Wegovy, le médicament anti-obésité du laboratoire danois.

* SANOFI SASY.PA a annoncé mardi que le Dupixent, son traitement conçu en partenariat avec Regeneron REGN.O , avait été approuvé au Japon pour les enfants de 6 à 11 ans atteints d'asthme bronchique.

* ELIS ELIS.PA a annoncé mardi l'acquisition de la société allemande Adrett, spécialisée dans les services de location-entretien de linge plat pour l'hôtellerie-restauration, afin de consolider son réseau.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a annoncé lundi soir avoir reçu une importante commande de Commonwealth LNG pour lancer les achats des équipements clés nécessaires à son usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) située à Cameron Parish, en Louisiane, aux Etats-Unis.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé lundi avoir signé un contrat de 393 millions d'euros avec Hellenic Train pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques Coradia Stream en Grèce.

* FLATEXDEGIRO FTKn.DE - La BaFin, l'autorité allemande de supervision financière, a annoncé mardi avoir infligé deux amendes d'un montant total de 560.000 euros à FlatexDEGIRO, estimant notamment que la banque a fait la publicité de services gratuits sur des sites internet sans indiquer clairement que des frais de traitement seraient facturés.

* NESTLÉ NESN.S considère sa participation dans L'ORÉAL

OREP.PA comme un investissement financier et, bien qu'elle soit régulièrement réexaminée, il n'y a rien de nouveau à signaler à ce sujet, a déclaré mardi Philipp Navratil, le directeur général du groupe suisse.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les ventes de véhicules neufs en Europe ont progressé en novembre pour un cinquième mois consécutif, portées notamment par la solidité des ventes de voitures électriques dans plusieurs marchés comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, montre un rapport publié mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XP18D

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ALSTOM
24,870 EUR Euronext Paris +0,04%
ELIS
24,000 EUR Euronext Paris +0,17%
FLATEXDEGIRO
36,140 EUR XETRA -0,39%
L'OREAL
366,1000 EUR Euronext Paris -0,10%
NESTLE
78,060 CHF Swiss EBS Stocks +0,04%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
REGENERON PHARMA
778,9100 USD NASDAQ +1,43%
SANOFI
81,840 EUR Euronext Paris +0,32%
TECHNIP ENERGIES
32,2400 EUR Euronext Paris +0,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 09:06

    Alsthom que de BO contrats mais qu’est-ce qu’il perdent comme pognon !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank