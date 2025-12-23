Attentisme en vue en Europe avant les indicateurs américains

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sans tendance claire mardi avant la publication de plusieurs indicateurs clés américains sur la conjoncture alors que de nombreux investisseurs se préparent à célébrer les fêtes de fin d'année.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,07% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait grappiller 0,01%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait ‍abandonner 0,15%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu stable et le Stoxx 600 en hausse de 0,02%.

Le marché prendra connaissance outre Atlantique à partir de 13h30 GMT de la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre, des chiffres d'octobre de la production industrielle et de l'indice de confiance du consommateur pour le mois décembre.

Ces données sont importantes alors que les investisseurs redoutent un ralentissement de l'économie américaine au regard des derniers chiffres sur le marché de l'emploi notamment, ce qui devrait inciter la Réserve fédérale américaine (Fed) a ‌baisser davantage que prévu ses taux directeurs en 2026.

Au-delà des statistiques prévues, la session boursière de mardi devrait être relativement calme tandis que celle de mercredi en Europe et à Wall Street sera écourtée. Les Bourses seront fermées jeudi des deux côtés de l'Atlantique et vendredi uniquement sur le Vieux continent, pour les fêtes de fin d'année.

"Les mouvements du marché seront probablement davantage dictés par les données économiques et le positionnement des acteurs que par de nouveaux signaux politiques, ​les investisseurs se concentrant principalement sur la clôture de l'année avant la publication, en janvier, des chiffres du marché du travail et de l'inflation", explique Bruno Schneller, directeur général du fonds d'investissement Erlen Capital Management.

Côté bilan en Europe, l'indice ⁠Stoxx 600 est en passe de réaliser sa meilleure performance annuelle depuis 2021, à la faveur des anticipations de baisse des taux et d'une diversification des portefeuilles au-delà des seules valeurs technologiques américaines.

A Wall Street, l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA), la résistance de l'économie américaine et l'assouplissement de la politique monétaire ont permis aux trois principaux indices d'enregistrer leur troisième année consécutive de gains, le S&P 500 ayant notamment ⁠progressé de plus de 15%.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée ‍par un rebond des valeurs technologiques.

L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, ou 227,79 points, à 48.362,68 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 43,99 points, soit 0,64% ⁠à 6.878,49 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 121,21 points, soit 0,52% à 23.428,829 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a gagné 0,02% à 50.412,87 points et le Topix, plus large, a pris 0,53% à 3.423,25 points. La tendance positive au Japon a été soutenue par un retour au calme relatif dans l'obligataire après une flambée de deux jours qui a porté les obligations à deux, 20 et 30 ans à des sommets historiques.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors ​Japon) gagne 0,31%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,22% et le CSI 300 progresse de 0,36%, les indices étant tirés par les métaux non ferreux dont le compartiment gagne 0,68%.

La Chine a par ailleurs tenu une conférence sur la politique du logement, ont rapporté les médias d'Etat, au cours de laquelle les autorités se sont engagées à stabiliser le marché immobilier, dont l'indice grappille 0,14%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

Le titre Novo Nordisk, coté aux Etats-Unis, bondit de 6% dans les transactions hors séance après ⁠l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, de la version sous forme de pilule du Wegovy, le médicament anti-obésité du laboratoire danois.

CHANGES/TAUX

Le yen progresse mardi dans un contexte de faiblesse généralisée du dollar américain ​après l'avertissement lancé par les autorités japonaises quant à une possible intervention sur le marché des changes alors que la monnaie japonaise oscille près de ses plus bas récents ​face aux principales devises.

Le yen s'apprécie de 0,7% à 156,00 ​par dollar américain, prolongeant ses gains de la veille et effaçant la majeure partie des pertes subies depuis vendredi après la hausse des taux directeurs de la Banque du Japon (BoJ).

L'indice du dollar recule de 0,16% à 98,07 points mardi, accentuant le repli de la ​veille. Le billet vert devrait enregistrer un recul de 1,4% sur le mois et de 9,6% sur l'année, sa plus forte baisse annuelle ⁠depuis 2017.

Les stratèges de MUFG estiment dans une note que la baisse du dollar cette année ne devrait pas être un phénomène isolé et qu'il pourrait encore s'accentuer.

L'euro avance de 0,13%, à 1,1775 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3484 dollar (+0,19%), après avoir touché en séance un sommet de deux mois et demi à 1,3489 dollar.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 1,6 point de base, à 4,155%, après une hausse de 1,8 point la veille. Le Trésor américain organise ce mardi une adjudication de 70 milliards de dollars d'obligations à cinq ans et une autre de 44 milliards de dollars à sept ans mercredi, après 69 milliards de dollars à deux ans la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mais les investisseurs restent attentifs aux risques d'approvisionnement au ‌Venezuela et en Russie.

Le Brent reflue de 0,26% à 61,9 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,31% à 57,84 dollars.

MÉTAUX

L'or a atteint mardi un niveau record, frôlant la barre des 4.500 dollars l'once, les investisseurs se ruant sur le métal jaune, actif refuge, en raison des tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela.

L'or au comptant prend 0,58% à 4.470,79,18 dollars l'once vers 6h25 GMT, après un pic sans précédent à 4.497,55 dollars plus tôt.

Le cours de l'argent au comptant monte de 0,41% à 69,39 dollars après avoir atteint un record à 69,98 dollars, avec des gains depuis le début de l'année dépassant 141%, sur fond de déficits d'approvisionnement et de hausse de la demande industrielle.

Le platine au comptant progresse de 2,27% à 2.168,80 dollars, son plus haut niveau en plus de 17 ans, tandis que le palladium avance de 2,46% à 1.801 dollars, à un sommet de trois ans, suivant la vigueur de l'or et de l'argent.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 DÉCEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 PIB T3 3,3% 3,8%

USA 14h15 Production industrielle octobre

- sur un mois 0,1% 0,1%

- ‌sur un an - 1,62%

USA 15h00 Confiance du consommateur du décembre 91,0 88,7

Conference Board

