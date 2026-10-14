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Vir et Gilead s'associent pour développer des traitements contre les cancers à tumeurs solides dans le cadre d'un accord pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 15:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vir Biotechnology VIR.O a annoncé mercrediavoir signé un accord de collaboration d'une valeur pouvant atteindre 1,88 milliard de dollars avec Gilead Sciences

GILD.O en vue de la découverte et du développement de nouveaux traitements contre les tumeurs solides.

L'action Vir a progressé de plus de 10% en pré-ouverture à la suite de cette annonce.

* Aux termes de cet accord, Vir recevra 90 millions de dollars d’acompte et pourra percevoir jusqu’à 45 millions de dollars au titre d’étapes précliniques à court terme, ainsi que jusqu’à 1,74 milliard de dollars au titre de futurs paiements liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation, a précisé la société.

* Elle pourra également percevoir des redevances échelonnées sur le chiffre d’affaires net, allant d’un pourcentage à un chiffre élevé à un pourcentage à deux chiffres faible.

* Ce partenariat vise à mettre au point trois nouveaux candidats-médicaments à double masquage ciblant les lymphocytes T, afin d’inciter le système immunitaire à détruire les cellules cancéreuses présentes dans les tumeurs solides

* Vir utilisera sa technologie de masquage PRO-XTEN et sa plateforme d'IA propriétaire dAIsY pour concevoir ces candidats-médicaments

* La société sera chargée de la recherche initiale et de la conception des médicaments expérimentaux, tandis que Gilead détiendra les droits exclusifs pour les faire progresser jusqu’aux essais cliniques, à la fabrication et à la commercialisation

Valeurs associées

GILEAD SCIENCES
147,9200 USD NASDAQ 0,00%
VIR BIOTECHNOLOG
10,6100 USD NASDAQ 0,00%
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