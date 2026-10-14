Vir Biotechnology en hausse après la conclusion d'un accord de licence avec Gilead pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars

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14 octobre - ** L'action de Vir Biotechnology VIR.O progresse de 11,7 % à 11,85 dollars avant l'ouverture du marché

** La société signe un accord de collaboration et de licence avec Gilead GILD.O portant sur trois candidats-médicaments ciblant certains antigènes associés à des tumeurs solides

** VIR pourra percevoir jusqu’à 135 millions de dollars au total sous forme de paiements initiaux et de paiements d’étapes précliniques à court terme, et pourrait recevoir jusqu’à 1,74 milliard de dollars au titre d’autres paiements d’étapes, ainsi que des redevances échelonnées sur le chiffre d’affaires net

** VIR est chargée de la découverte, de la conception et de l’optimisation, tandis que Gilead disposera d’une licence exclusive pour développer et commercialiser les trois « T-cell engagers » issus de la plateforme de VIR

** Les « T-cell engagers » sont de puissants agents antitumoraux conçus pour inciter le système immunitaire à détruire les cellules cancéreuses

** Par ailleurs, les deux sociétés ont conclu un accord d’achat d’actions aux termes duquel GILD achètera environ 1,77 million d’actions Vir au prix unitaire de 14,16 dollars, pour un investissement total d’environ 25 millions de dollars

** À la clôture d’hier, l’action VIR affichait une hausse d’environ 76 % depuis le début de l’année