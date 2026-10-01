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Vir Biotechnology en hausse après avoir nommé Aziz Sawaf, de Theravance, au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 18:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action de Vir Biotechnology ( VIR.O ) a progressé de plus de 3 % pour atteindre 11,53 dollars lors des échanges de l'après-midi

** La société nomme Aziz Sawaf au poste de directeur financier à compter du 5 octobre

** Aziz Sawaf vient de Theravance Biopharma, où il occupait le poste de directeur financier depuis 2023

** Il succède à l'ancien directeur financier Jason O'Byrne, qui a quitté VIR le 3 août pour saisir une autre opportunité

** Les 10 analystes couvrant VIR sont tous optimistes et leur objectif de cours médian s'établit à 20 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 91 % depuis le début de l'année

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