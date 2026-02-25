Vir Biotech s'envole à nouveau après la collaboration avec Astellas pour la mise au point d'un médicament contre le cancer de la prostate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige pour indiquer « plus haut depuis plus d'un an » dans le premier point, et non « plus haut depuis plus de deux ans »)

25 février -

** Les actions de Vir Biotechnology VIR.O ont augmenté de 13% pour atteindre leur plus haut niveau en un an, soit 10,72 $ mercredi, ce qui s'ajoute à un gain de 28% lors de la séance précédente

** Les actions de VIR ont clôturé à 9,49 $ mardi après que la société a publié un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux attentes () et qu'elle a déclaré collaborer au développement de son médicament expérimental contre le cancer de la prostate avec la société japonaise () Astellas 4503.T .

** Par la suite, la société basée à San Francisco, Californie, a annoncé () une offre d'actions de 200 millions de dollars après la clôture des marchés mardi.

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer sa part des coûts de développement clinique mondial et sa part potentielle des coûts de lancement commercial du médicament, VIR-5500, dans le cadre de l'accord avec Astellas, entre autres objectifs, selon le prospectus de l'offre ()

** Goldman Sachs, Leerink, Evercore et Barclays sont les teneurs de livre associés

** La société a environ 139,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars

** Avec l'opération de mercredi, l'action est en hausse de 78% depuis le début de l'année

** Les 10 analystes sont haussiers sur VIR; PT médian 18 $, selon les données de LSEG