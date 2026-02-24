Vir Biotech dérape après avoir dévoilé des plans d'offre d'actions de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février -

** Les actions de Vir Biotechnology VIR.O glissent de 5,2 % à 9 $ après le marché, alors qu'elles cherchent à lever des fonds après avoir grimpé en flèche lors de la session régulière

** Les actions de VIR ont terminé en hausse de 27,7 % à 9,49 $ mardi après que la société ait annoncé une amélioration de ses résultats au quatrième trimestre et qu'elle ait fait part de son intention de développer et de commercialiser son médicament expérimental contre le cancer de la prostate avec la société japonaise () Astellas 4503.T .

** VIR, basée à San Francisco, Californie, annonce () une offre d'actions de 200 millions de dollars après la cloche

** Goldman Sachs, Leerink, Evercore et Barclays sont les teneurs de livre conjoints

** La société a ~139,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de dollars

** Les 10 analystes sont optimistes sur VIR; PT médian 17 $, selon les données de LSEG