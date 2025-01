Vinpai : chiffre d'affaires en hausse de 16% en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'analyste remarque que sur l'année, la franchise Agroalimentaire "tire la croissance" (+18%), alors que la performance du segment Nutraceutique et Cosmétique est "relativement faible" (+5%).

(AOF) - Vinpai (+1,52% à 3,34 euros) progresse après l’annonce d’un chiffre d’affaires 2024, en hausse de 16%, à 9,2 millions d'euros. Le spécialiste des ingrédients à base algale, végétale, minérale et de fibres offrant aux industriels des alternatives naturelles aux additifs chimiques ajoute que son carnet de commandes s’établit à 3,8 millions d'euros au 31 décembre 2024. Au cours du dernier trimestre, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 2,6 millions d'euros en progression de 0,8 million d'euros par rapport à un 4ème trimestre 2023 "pénalisé par la saturation de l’outil industriel".

