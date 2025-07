Vinpai annonce un chiffre d’affaires de 4,9 M€ au 1er semestre de son exercice 2025

Saint-Dolay - France, le 11 juillet 2025 – 17h45 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre, clos au 30 juin 2025.



Philippe Le Ray, Directeur Général et Co-fondateur, déclare : « La reprise des ventes au 2ème trimestre démontre la bonne résistance de Vinpai malgré l’attentisme de certains de nos clients qui retardent le lancement de leurs nouveaux projets. Notre portefeuille de commandes à livrer de plus de 4 M€ sur le 3ème trimestre, nous permet également de rester confiants sur les ventes du 2nd semestre. »



