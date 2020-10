Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vingt morts dans des attaques au Burkina Faso Reuters • 15/10/2020 à 21:09









OUAGADOUGOU, 15 octobre (Reuters) - Des groupes armés ont tué près de 20 personnes dans l'attaque de trois villages dans le nord du Burkina Faso, a annoncé jeudi le gouvernement. Les attaques se sont déroulées mercredi dans les trois villages de Demniol, Bombofa et Peteguerse, selon le ministère des Communications. Ces violences interviennent dix jours après la mort de 25 personnes tuées dans l'attaque d'un convoi de déplacés qui tentaient de regagner leur domicile. Des centaines de civils ont été tués et près d'un million de personnes déplacées par les violences religieuses ou intercommunautaires au Burkina Faso, où des groupes armés djihadistes se sont implantés ces dernières années. Une élection présidentielle doit se tenir en novembre au Burkina Faso mais les observateurs émettent des doutes quant à la possibilité qu'auront les citoyens de se rendre aux urnes, surtout dans les régions du centre et du nord qui échappent en partie au contrôle des autorités. (Thiam Ndiaga et Edward McAllister; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.