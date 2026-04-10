Vineyard Wind poursuit GE Vernova pour l'empêcher d'abandonner les travaux sur le parc éolien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Vineyard Wind a intenté une action en justice pour empêcher une unité de GE Vernova GEV.N fournissant des éoliennes de résilier des accords et d'abandonner les travaux sur un parc éolien offshore de 4,5 milliards de dollars dans le Massachusetts, à la veille de son achèvement. Vineyard Wind, une coentreprise entre l'espagnol Iberdrola

IBE.MC et le danois Copenhagen Infrastructure Partners, a intenté une action en justice cette semaine devant un tribunal de l'État de Boston, accusant la filiale de GE Vernova d'avoir tenté à tort de mettre fin à leur contrat au "stade le plus vulnérable" du projet éolien.

Il s'agit de l'un des cinq grands projets éoliens offshore de la côte Est dont l'administration du président Donald Trump a interrompu la construction vers la fin de l'année 2025, en invoquant la sécurité nationale. À la suite de poursuites judiciaires, des juges fédéraux ont autorisé la reprise de la construction pour les cinq projets.

Après la reprise de la construction, le projet de 806 mégawatts de Vineyard Wind au large de Martha's Vineyard est devenu en février le premier parc éolien offshore à grande échelle des États-Unis à commencer ses opérations initiales.

Mais quelques jours plus tard, GE Renewables US LLC, qui a conçu, fabriqué et installé les aérogénérateurs de Vineyard Wind, lui a envoyé une notification menaçant de mettre fin à leur accord de fourniture de turbines, selon le procès.

Dans une plainte datée de mercredi, Vineyard Wind affirme que GE a agi de la sorte en invoquant un défaut de paiement des montants qui lui étaient contractuellement dus dans le cadre de leur contrat de 1,3 milliard de dollars. Vineyard Wind a déclaré avoir exercé son droit de retenir environ 308 millions de dollars en raison de la "mauvaise performance admise" de GE, après que l'une de ses pales offshore en 2024 se soit effondrée et soit tombée dans les eaux au large de Nantucket, entraînant des retards.

Vineyard Wind a qualifié d'irrégulière la résiliation des accords par GE et a demandé à un juge d'empêcher GE de cesser ses travaux sur le projet éolien, qui "menace de priver des centaines de milliers de consommateurs d'énergie du Massachusetts d'une énergie propre".

Un juge a programmé une audience le 16 avril pour déterminer s'il y a lieu d'émettre une injonction préliminaire.

GE Vernova a déclaré dans un communiqué qu'elle avait choisi de mettre fin à ses accords parce que Vineyard Wind retenait l'argent. La société a indiqué qu'elle avait pris cette décision après avoir achevé l'installation des 62 éoliennes du parc éolien.

"La société reste attachée à la sécurité du parc éolien et s'en tient à ses performances et à ses obligations contractuelles", a déclaré GE Vernova. "Nous défendrons vigoureusement notre position par le biais de la procédure juridique appropriée."