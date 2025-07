Vinci: vers le rachat d'un site de Vallourec près de Rouen information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 10:12









(Zonebourse.com) - Vallourec indique avoir signé avec Vinci Immobilier une promesse de vente exclusive pour la cession de son site de Déville-lès-Rouen, en Seine-Maritime, après être entrés en négociation exclusive en vue d'une telle opération en mars dernier.



Le projet de Vinci Immobilier répond à une démarche de revitalisation économique : il y mettra à disposition des bâtiments clé en main pour des entreprises locales et des industriels, permettant la création à terme de 300 emplois.



Par ailleurs, en lien avec la commune et la Métropole Rouen Normandie, une partie des espaces de ce site sera renaturée et 25% du site sera aménagé en espaces verts, en particulier autour de la rivière du Cailly, qui sera remise à ciel ouvert.



Après cette signature marquant une étape importante dans le processus de vente, le fabricant de tubes sans soudure et Vinci Immobilier vont poursuivre les étapes réglementaires nécessaires pour une cession définitive du site attendue en 2026.





