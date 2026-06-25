Vinci va réaliser les travaux du second bâtiment du nouvel hôpital de Reims

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Après les quelque 15.000 morts causées par la canicule de 2003, plusieurs mesures ont été instaurées pour préparer la France aux effets du nombre croissant de vagues de chaleur. Pourtant, l’épisode actuel, marqué par des températures dépassant parfois 40°C, révèle ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le projet aux paragraphes 2 à 5) MICP.PA , filiale de Michelin, ...
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De premiers décès probablement liés à la chaleur, une augmentation des arrêts cardiaques constatée à Paris: toujours confrontée jeudi à une canicule historique, la France s'inquiète de ses conséquences sanitaires, malgré un début de reflux des températures à partir ...
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information fournie par Le Particulier•25.06.2026•18:07•
C’est le coup de tonnerre que l’écosystème crypto français redoutait, mais espérait tout de même éviter. Dans un e-mail officiel envoyé à ses clients, Binance a pourtant confirmé une nouvelle majeure : faute d’avoir obtenu à temps son agrément européen MiCA (Markets ...
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