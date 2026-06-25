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Vinci va réaliser les travaux du second bâtiment du nouvel hôpital de Reims
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 18:06

Vinci SA SGEF.PA :

* VA RÉALISER LES TRAVAUX DU SECOND BÂTIMENT DU NOUVEL HÔPITAL DE REIMS (MARNE)

* CONTRAT DE 210 MILLIONS D'EUROS

* 157 MILLIONS D'EUROS DU CONTRAT ALLOUÉS À VINCI CONSTRUCTION

* LES TRAVAUX DURERONT 45 MOIS

Texte original https://tinyurl.com/2r85kx3h Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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