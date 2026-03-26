information fournie par Reuters • 26/03/2026 à 08:43

Vinci va acquérir 9 concessions autoroutières à péage en Inde

Vinci SGEF.PA a annoncé jeudi avoir signé un accord avec Macquarie Asset Management pour l’acquisition de neuf autoroutes en concession en Inde, représentant près de 700 km, un portefeuille évalué à environ 1,38 milliard d'euros.

L'acquisition du portefeuille Safeway Concessions représente un "important potentiel" de création de valeur, selon un communiqué de Vinci.

"La transaction valorise Safeway Concessions sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 150 milliards de roupies indiennes" (1,38 milliard d'euros), précise le communiqué.

La finalisation de l'acquisition est attendue d'ici fin 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)