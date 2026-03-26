 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vinci va acquérir 9 concessions autoroutières à péage en Inde
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 08:43

Vinci SGEF.PA a annoncé jeudi avoir signé un accord avec Macquarie Asset Management pour l’acquisition de neuf autoroutes en concession en Inde, représentant près de 700 km, un portefeuille évalué à environ 1,38 milliard d'euros.

L'acquisition du portefeuille Safeway Concessions représente un "important potentiel" de création de valeur, selon un communiqué de Vinci.

"La transaction valorise Safeway Concessions sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 150 milliards de roupies indiennes" (1,38 milliard d'euros), précise le communiqué.

La finalisation de l'acquisition est attendue d'ici fin 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

VINCI
128,4500 EUR Euronext Paris -0,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Bourse de Paris dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe repart dans le rouge, le pétrole flambe de nouveau
    information fournie par Reuters 26.03.2026 09:32 

    Les principales Bourses européennes ‌ont ouvert en baisse après trois séances consécutives dans le vert liées à l'espoir ​d'une fin proche de la guerre en Iran. À Paris, le CAC 40 perd 0,67% à 7.796,06 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule ​de 0,68% ... Lire la suite

  • L'acteur et chanteur Patrick Bruel à Paris, le 10 décembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Une femme annonce avoir porté plainte contre Patrick Bruel pour une agression sexuelle en Belgique
    information fournie par AFP 26.03.2026 09:27 

    Une attachée de presse belge a annoncé jeudi sur RTL avoir porté plainte contre Patrick Bruel, dénonçant une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux des médias publics belges, la RTBF. Karine Viseur, qui avait déjà témoigné dans la presse ... Lire la suite

  • Carte restaurant Edenred (Crédit: / Edenred)
    Edenred visé par une enquête de l'autorité italienne de la concurrence
    information fournie par Reuters 26.03.2026 09:27 

    (Actualisé avec réaction d'Edenred, cours en Bourse) L'autorité italienne de la concurrence (AGMC) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur Edenred EDEN.PA et sa filiale Edenred Italia S.R.L., liée à un éventuel abus de position dominante sur le marché national ... Lire la suite

  • Le logo de STMicro sur un des batiments du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : STMicro, Soitec, Ipsen
    information fournie par Reuters 26.03.2026 09:26 

    * STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et relève son objectif de cours à 36 euros contre 24 euros. * SOITEC SOIT.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank