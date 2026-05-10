Dans le Morvan mitterrandien, le temple kitch des cadeaux du président

Des cadeaux offerts à l'ex-président socialiste François Mitterrand exposés à la Cité des présents, le 10 mai 2026 à Château-Chinon, dans la Nièvre ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Des lions empaillés, des portraits de "Tonton" en costume africain, des vases ouzbeks à l'effigie du couple présidentiel: dans le Morvan, ancien fief de François Mitterrand, la Cité des présents expose les cadeaux offerts à l'ex-président, memorabilia parfois kitchissimes.

Certains objets valent une fortune, comme cette pendule ornée d'un palmier en or, avec saphirs, diamants ou rubis, offerte par la richissime Arabie saoudite.

Une statue offerte à l'ex-président socialiste François Mitterrand exposée à la Cité des présents, le 10 mai 2026 à Château-Chinon, dans la Nièvre ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Certains ont plutôt une valeur symbolique, comme ce poème japonais rédigé avec de la terre d'Hiroshima.

D'autres, enfin, peuvent faire pouffer de rire: une paire de santiags américaines noires brodées aux initiales "FM", comme François Mitterrand, un couple de lion et lionne empaillés ou un portrait fictif du président, peint assez grossièrement, revêtu d'un harnachement de "chef africain", avec coiffe et pagne coloré, témoin d'une Françafrique d'un autre siècle.

Des gerbes de roses déposées au pied de la statue de l'ex-président socialiste François Mitterrand, le 10 mai 2026 à Château-Chinon, dans la Nièvre ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

"L'intérêt de ce cadeau offert par le président de la République de Côte d'Ivoire en 1982, c'est, justement cette correspondance entre un portrait fictif en tenue traditionnelle avec un ensemble de militarias qui représentent la position de chef d'un peuple", a expliqué à l'AFP Thibaud Richard, responsable de la Cité des présents.

Mitterrand a été "le premier président français à avoir dévoilé les cadeaux qui lui étaient destinés", précise M. Richard.

- Musée du septennat -

Elu président en 1981, le socialiste se voulait "proche des Français", raillant l'ascendance royale de son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing. Le candidat de droite était de plus embourbé dans l'affaire des "diamants de Bokassa", qui lui auraient été offerts par le dictateur de la Centrafrique, donnant aux "cadeaux" aux présidents français une connotation sulfureuse.

François Mitterrand décide donc de donner les présents qu'il a reçus au département de la Nièvre, dont il a été président pendant 35 ans, et en particulier à Château-Chinon (Nièvre), village du Morvan dont il a été maire de 1959 à 1981.

Le 12 juillet 1986 s'ouvre dans cette commune reculée le Musée du septennat, installé dans un ancien couvent qui s'avère vite trop étriqué. Il ferme à la fin des années 2010 pour rénovation et agrandissement.

Après sept ans de travaux, le nouvel ensemble, rebaptisé Cité des présents, a été inauguré dimanche, jour du 45e anniversaire de l'élection présidentielle de 1981, en présence du premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure.

Il regroupe un musée de la mode et un musée des cadeaux, qui expose près de 350 objets reçus par François Mitterrand lors de visites dans 86 pays au cours de ses deux septennats (1981-1995).

Ces présents attestent des échanges diplomatiques entre la France et les autres Etats, dans une sorte de diplomatie surannée, comme ces défenses d'éléphant sculptées ou ces carapaces de tortues de mer.

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure à l'occasion du 45e anniversaire de l'élection présidentielle de 1981, le 10 mai 2026 à Château-Chinon, dans la Nièvre ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

"On espère 40.000 visiteurs par an dans un premier temps. On peut rêver à 100.000 par an", estime Fabien Bazin, président socialiste du département de la Nièvre.

Outre les offrandes officielles, le musée témoigne également, à travers quelques cadeaux offerts par de simples citoyens, de l'engouement populaire dont avait bénéficié "Tonton", comme avait été surnommé l'ancien président.

Dans une vitrine, repose un minuscule bonnet bleu marine, tricoté par une Savoyarde avec le prénom François, qui était destiné à garder au chaud l’œuf coque qu'affectionnait l'ancien chef de l'Etat pour son petit-déjeuner.