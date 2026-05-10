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Direction collégiale, meeting le 5 juillet: Philippe lance sa campagne pour 2027
information fournie par AFP 10/05/2026 à 15:30

Le président du parti Horizons et candidat à la présidentielle, Edouard Philippe, s'adresse aux cadres de son parti, le 10 mai 2026 à Reims ( AFP / Martin BUREAU )

Le président du parti Horizons et candidat à la présidentielle, Edouard Philippe, s'adresse aux cadres de son parti, le 10 mai 2026 à Reims ( AFP / Martin BUREAU )

Une "direction collégiale" de campagne, un meeting le 5 juillet à Paris: Édouard Philippe a esquissé dimanche les contours du lancement de sa course à l'Elysée, une "nouvelle phase" qui doit "s'élargir très au-delà" du parti Horizons, en vue d'une "recomposition" politique en 2027.

Lors d'une réunion des cadres de son parti à Reims, M. Philippe a annoncé la formation d'une "direction collégiale" de la campagne, composée du secrétaire général du parti et maire d'Angers Christophe Béchu, de la députée Renaissance Marie Guévenoux et de l'eurodéputé et délégué général d'Horizons, Gilles Boyer. "Trois personnalités politiques avec des parcours et des compétences différentes", a expliqué M. Philippe à l'AFP.

Le président du parti Horizons et candidat à la présidentielle, Edouard Philippe, s'adresse aux cadres de son parti, le 10 mai 2026 à Reims ( AFP / Martin BUREAU )

Le président du parti Horizons et candidat à la présidentielle, Edouard Philippe, s'adresse aux cadres de son parti, le 10 mai 2026 à Reims ( AFP / Martin BUREAU )

Christophe Béchu est "un élu local qui a tenu à peu près tous les postes de la politique, qui a beaucoup d'expérience". Marie Guévenoux, ancienne secrétaire nationale à la Jeunesse de l'UMP sous la présidence d'Alain Juppé, députée Renaissance et éphémère ministre des Outremer, "est une très, très bonne organisatrice". Et Gilles Boyer, co-auteur de plusieurs ouvrages avec M. Philippe, "a à la fois l'expérience des campagnes et il est évidemment très proche de moi", a résumé le candidat à la présidentielle.

M. Philippe a convié ses cadres à Reims, la plus grande ville Horizons dirigée par Arnaud Robinet, réélu en mars et qui a par ailleurs succédé dimanche à Christian Estrosi à la tête de l'Assemblée des maires du parti.

"On passe à une phase nouvelle liée à la campagne présidentielle" qui "nous impose de ne pas rester dans les frontières du parti et de passer à une organisation qui va s’ouvrir et va aller très au-delà". "Au fur et à mesure des semaines qui viennent, je vais rassembler très au-delà d’Horizons", a-t-il expliqué.

Le président du parti Horizons et candidat à la présidentielle, Edouard Philippe, s'adresse aux cadres de son parti, le 10 mai 2026 à Reims ( AFP / Martin BUREAU )

Le président du parti Horizons et candidat à la présidentielle, Edouard Philippe, s'adresse aux cadres de son parti, le 10 mai 2026 à Reims ( AFP / Martin BUREAU )

"L’élection présidentielle sera aussi une élection de recomposition. Il faudra créer un espace politique nouveau pour construire une majorité nouvelle. Je ne crois pas du tout que l’espace politique de la majorité future soit seulement Horizons. Il faut élargir", a ajouté M. Philippe.

L'ancien Premier ministre a par ailleurs confirmé la tenue d'une réunion publique le 5 juillet à l'Adidas Arena à Paris. Le parti, qui vise les 50.000 adhérents d'ici cette date (environ 40.000 revendiqués à ce jour), va par ailleurs tenir un millier de réunions d'appartement dans les prochaines semaines.

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