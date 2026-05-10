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Selon Bloomberg News, le centre de données africain de Microsoft est en difficulté en raison de ses demandes de garanties de paiement
information fournie par Reuters 10/05/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La mise en place d'un centre de données Microsoft MSFT.O en Afrique de l'Est a été retardée en raison de désaccords avec le gouvernement kenyan concernant la demande de l'entreprise visant à obtenir des garanties de paiement, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

En 2024, Microsoft s'est associé à la société d'IA G42, basée aux Émirats arabes unis, pour investir 1 milliard de dollars dans un centre de données au Kenya , dans le cadre de ses efforts pour développer ses services de cloud computing en Afrique de l'Est.

Microsoft et G42 ont demandé au gouvernement kenyan de s'engager à payer une certaine capacité chaque année, mais les négociations ont échoué car celui-ci n'a pas pu fournir les garanties au niveau demandé par Microsoft, selon le rapport de Bloomberg.

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