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Vinci : triple sommet déclinant confirmé, surveiller 120E
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 12:16

Vinci ricoche sous 131,5E, après 2 pullbacks sous 142,3E (le 25 février) puis 137,5E (le 17 avril) : un triple sommet déclinant confirmé et après la cassure des 127E (MM50), le test des 124,5E (MM200) se profile.

La situation se dégraderait franchement en dessous des 120E, triple plancher des 22 mai puis 3 et 10 juin: un "gap" devra être comblé vers 116,15E (du 21 janvier).

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