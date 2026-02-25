 Aller au contenu principal
Vinci-Succès de l'émission de €500 mlns d'obligations en actions ordinaires de Groupe ADP
25/02/2026

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI ANNONCE LE SUCCÈS DE L'ÉMISSION DE 500 MEUR D'OBLIGATIONS ÉCHANGEABLES EN ACTIONS ORDINAIRES DE GROUPE ADP À ÉCHÉANCE 2031

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS DEVRAIT INTERVENIR LE 4 MARS 2026

