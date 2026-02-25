Vinci-Succès de l'émission de €500 mlns d'obligations en actions ordinaires de Groupe ADP

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
(Actualisé avec conférence de presse, détails et précisions) Worldline WLN.PA a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation conforme à ses attentes pour 2025 dont la croissance devrait ralentir cette année, tout en annonçant une baisse de 30% de ses effectifs ...
Les organisateurs évincés du Festival de BD d'Angoulême ont saisi la justice pour dénoncer une "appropriation brutale" de l'événement par une association regroupant pouvoirs publics et acteurs du secteur, à qui ils réclament 300.000 euros de dommages et intérêts. ...
(Actualisé avec perspectives 2026) Eiffage FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à périmètre et change constants en 2025, à 25,31 milliards d'euros, le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes citant un "marché ...
par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi et Wall Street était également bien orientée dans une séance marquée par une hausse des valeurs technologiques, de la finance et des ressources de base avec le reflux de la volatilité ...
