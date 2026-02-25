Fnac Darty dans le rouge en 2025 en raison notamment de Nature et Découvertes

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Fnac Darty est passé dans le rouge en 2025, avec une perte nette de 146 millions d'euros, plombé notamment par les difficultés de Nature et Découvertes, qu'il souhaite vendre, et des dépréciations comptables, essentiellement en Belgique.

Le groupe, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky veut prendre le contrôle majoritaire via une offre publique d'achat (OPA), avait dégagé un bénéfice net de 26 millions d'euros en 2024, selon un communiqué publié mercredi.

Le chiffre d'affaires du spécialiste du matériel électroménager, électronique et des produits culturels a grimpé de 25% à 10,3 milliards d'euros du fait de l'intégration de l'italien Unieuro, racheté fin 2024.

Hors effets de change et à nombre de magasins comparables, les ventes sont en revanche quasiment stables (+0,7%).

Fnac Darty, dont l'activité est traditionnellement plus forte au second semestre, a enregistré une "activité commerciale décevante" en décembre en France, avec des ventes en recul de 0,6% au quatrième trimestre sur un an, à données comparables.

"On avait bien réussi le mois de novembre avec" les opérations promotionnelles comme le Black Friday, a expliqué à l'AFP le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, mais "les consommateurs ont fait plus de rétention" pour les fêtes.

A l'inverse, les ventes ont progressé (+1%) au quatrième trimestre dans "le reste de l'Europe", tirées par le Portugal et l'Espagne.

La perte nette en 2025 tient compte des activités abandonnées, comme Nature et Découvertes, enseigne de bien-être en difficulté dont le groupe a annoncé vouloir se séparer le mois dernier.

Egalement en cause, des dépréciations comptables essentiellement en Belgique, a précisé le groupe à l'AFP, et liés par ailleurs, dans une moindre mesure, à divers projets informatiques.

En excluant activités abandonnées et éléments comptables, le groupe revendique un bénéfice net de 28 millions d'euros en 2025.

En 2026, Fnac Darty mise sur un marché "légèrement plus porteur" notamment avec la Coupe du monde de foot et anticipe une progression de "deux indicateurs clé" (taux de marge opérationnelle courante et flux de trésorerie opérationnel), selon M. Martinez.