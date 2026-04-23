Le logo de Vinci est représenté au siège de la société à Rueil-Malmaison, près de Paris

Vinci a ‌fait état jeudi d'une stabilité de ​son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 16,3 milliards d'euros, le groupe ​citant les changements de périmètre ayant permis de ​compenser l’effet défavorable des ⁠variations de change.

Le chiffre d’affaires ‌des concessions s’établit à 2,6 milliards d’euros en hausse de 3% ​à ‌structure comparable tandis le chiffre d’affaires ⁠de la construction s’est établi à 6,9 milliards d'euros, en recul de ⁠4,7%.

L’endettement financier ‌net consolidé de Vinci au ⁠31 mars 2026 s’établit à 19,8 ‌milliards d’euros, en amélioration ⁠de 1,4 milliard d’euros sur un ⁠an, dit ‌également le groupe.

Le groupe français de ​construction et de ‌concessions confirme par ailleurs ses objectifs annuels.

"Il est impossible ​à ce stade de quantifier de manière fiable les impacts ⁠éventuels de la crise actuelle au Moyen-Orient15. Ils seront évalués et commentés si nécessaire en temps opportun", indique un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)