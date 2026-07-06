Vinci : retour imminent sur 124,7E

Vinci consolide depuis le 25 juin et le test des 132E, le titre retombe maintenant vers 125,2E et se prépare à un test imminent de la MM200 qui gravite vers 124,7E.

En cas d'enfoncement, Vinci s'en ira reprendre appui sur le support majeur des 122E, testé sans relâche du 23 mars au 10 juin.