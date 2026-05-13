Vinci remporte un nouveau contrat majeur dans le ferroviaire britannique
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 17:58
Le projet prévoit la construction, près de Birmingham, d'un centre de maintenance pour les trains de la ligne ainsi que du centre de contrôle opérationnel du réseau. Implanté sur une ancienne friche industrielle de 70 hectares, le site doit contribuer à la régénération urbaine du secteur et générer environ 1 000 emplois pérennes à terme, en plus de près de 500 postes durant la phase de chantier.
La future ligne HS2 reliera l'ouest de Londres à Birmingham et vise également à libérer des capacités sur le réseau ferroviaire existant pour le fret et les dessertes locales.
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