Vinci remporte la construction d’un tronçon autoroutier en République tchèque
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 17:51

VINCI SA SGEF.PA :

* REMPORTE LA CONSTRUCTION D'UN TRONÇON AUTOROUTIER EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

* MONTANT DU CONTRAT : 364 MILLIONS D'EUROS

* CONSTRUCTION D'ENVIRON 20 KM D'AUTOROUTE DANS LE NORD DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

* LES TRAVAUX DÉMARRENT EN AVRIL 2026

* UNE LIVRAISON FIN 2029

Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

VINCI
133,7000 EUR Euronext Paris -0,67%
