Vinci remporte la construction d’un tronçon autoroutier en République tchèque

VINCI SA SGEF.PA :
* REMPORTE LA CONSTRUCTION D'UN TRONÇON AUTOROUTIER EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
* MONTANT DU CONTRAT : 364 MILLIONS D'EUROS
* CONSTRUCTION D'ENVIRON 20 KM D'AUTOROUTE DANS LE NORD DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
* LES TRAVAUX DÉMARRENT EN AVRIL 2026
* UNE LIVRAISON FIN 2029
Texte original nGNE8n3zXt
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer