Vinci remporte deux contrats d’infrastructures de transport en République tchèque

À Ceská Trebova (Bohême), le groupement d'entreprises mené par Eurovia CZ participera aux travaux de modernisation du nœud ferroviaire de la plus grande gare de fret d'Europe centrale. Les travaux, d'un montant total de 663 millions d'euros, commenceront au premier trimestre 2025 et devraient se terminer courant 2032.

Ils comprennent notamment la réalisation de 19 ponts, deux tunnels, quatre passages à niveau, deux passerelles pour piétons et cyclistes et des barrières acoustiques.

(AOF) - Vinci Construction a remporté deux contrats de construction d'importantes infrastructures de transport pour le compte du ministère des Transports de la République tchèque. Eurovia CZ et Stavby mostu, filiales tchèques de Vinci Construction, vont réaliser - en groupement avec le groupe autrichien PORR (50/50) - une nouvelle section de la rocade de contournement Est de Prague. D'une longueur de 12,6 km, elle permettra de réduire le trafic de transit dans la capitale. Les travaux, d'un montant total de 385 millions d'euros, commenceront au premier trimestre 2025 et devraient s'achever en 2027.

