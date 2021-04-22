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Vinci publie un chiffres d'affaires au T1 en hausse à 10,2 milliards d'euros
Reuters22/04/2021 à 18:19

22 avril (Reuters) - VINCI SA SGEF.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 : 10,2 MILLIARDS D'EUROS, EN PROGRESSION DE 5 % PAR RAPPORT AU 1ER TRIMESTRE 2020

* PERSPECTIVES 2021 INCHANGÉES

* CARNET DE COMMANDES EN HAUSSE (+21 %) AU T1

* DIMINUTION SIGNIFICATIVE DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET SUR UN AN (-3,5 MILLIARDS D'EUROS) - TRÈS HAUT NIVEAU DE LIQUIDITÉ

* CA CONCESSIONS EUR 1,325 MD CONTRE EUR 1,70 MD IL Y A UN AN

* PRISE DE COMMANDES AU T1 EUR 11.6 MDS CONTRE EUR 9,7 MDS IL Y A UN AN

* LE CARNET DE COMMANDES AU 31 MARS 2021 ATTEINT UN NOUVEAU RECORD, À 45,8 MILLIARDS D'EUROS

* VINCI ENERGIES : 3 405 MILLIONS D'EUROS (+7,3 % À STRUCTURE RÉELLE ; +6,0 % À STRUCTURE COMPARABLE)

* VINCI CONSTRUCTION : 5 255 MILLIONS D'EUROS (+10,0 % À STRUCTURE RÉELLE ; +11,2 % À STRUCTURE COMPARABLE)

* COMPTE TENU DU CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL ET DU MANQUE DE VISIBILITÉ QUI EN RÉSULTE, IL NE PEUT ÊTRE DONNÉ D'INDICATION SUR LA POLITIQUE DE DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021

Texte original : https://bit.ly/3sFbWIY Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Gdansk Newsroom)

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