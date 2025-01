Vinci: plus de 318 millions de passagers en 2024 information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 18:03









(CercleFinance.com) - Plus de 318 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau Vinci Airports en 2024, soit 11 millions de passagers de plus qu'en 2019 (+3,7 %) et près de 25 millions de plus qu'en 2023 (+8,5 %).



Le groupe enregistre une très bonne performance au quatrième trimestre, avec une croissance de trafic de 7,6 % par rapport à 2023, et de 7,9 % par rapport à 2019.



'Des niveaux de trafic exceptionnels ont été enregistrés ce trimestre dans de nombreux aéroports' indique le groupe.



Les plateformes du continent asiatique ont connu une forte accélération de leur trafic durant ce trimestre.





