Vinci: nouveaux DG à la tête des pôles Airports & Autoroutes information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Nicolas Notebaert, directeur général Concessions de Vinci , fait évoluer l'organisation du pôle. Il conserve la présidence exécutive de Vinci Airports et Vinci Autoroutes et nomme deux directeurs généraux.



Sabine Granger est nommée directrice générale de Vinci Autoroutes, l'un des premiers concessionnaires autoroutiers européens et filiale de Vinci Concessions dédiée aux activités autoroutières en France (ASF, Cofiroute, Escota, Arcour et Arcos). Elle a été nommée directrice générale d'ASF (Autoroutes du Sud de la France) par le conseil d'administration de la société tenu le 4 février 2025.



Rémi Maumon de Longevialle est nommé directeur général de Vinci Airports, filiale de Vinci Concessions, premier opérateur aéroportuaire privé au monde avec plus de 70 aéroports.



Sabine Granger et Rémi Maumon de Longevialle rejoignent le comité de direction de Vinci Concessions.





