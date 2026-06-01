Vinci nomme Thierry Mirville directeur financier

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information fournie par Reuters•01/06/2026 à 08:55
Le groupe français de construction
et de concessions Vinci
SGEF.PA
a annoncé lundi la nomination
de Thierry Mirville en tant que directeur financier, à compter
du 1er juin, son prédécesseur Christian Labeyrie prenant sa
retraite à la fin de l'année.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ...
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