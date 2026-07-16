Alerte orange aux orages pour 21 départements du Centre-Est après de premières chutes de grêle

Vingt-et-un départements du Centre-Est sont placés en vigilance orange pour des orages jeudi après-midi, au lendemain de violents épisodes de grêle ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Vingt-et-un départements du Centre-Est sont placés en vigilance orange pour des orages jeudi après-midi, au lendemain de violents épisodes de grêle ayant causé des premiers dégâts notamment en Ardèche ou en Indre-et-Loire.

Les orages pourront s'accompagner de rafales de vent susceptibles d'atteindre ponctuellement 120km/h, d'une activité électrique intense, de pluies denses ou encore de chutes de grêle, parfois de gros diamètre, prévient Météo-France dans son dernier bulletin.

Cette situation, liée au contexte caniculaire et attendue dès 14H00, pourrait évoluer dans la journée et conduire à étendre la vigilance orange à d'autres départements, ajoute l'organisme météorologique.

Mercredi, des grêlons atteignant parfois la taille d'une balle de tennis se sont abattus sur une partie de l'Hexagone lors d'un premier épisode orageux. De nombreuses images ont alors circulé sur les réseaux sociaux.

À Aubenas, dans le sud de l'Ardèche, des centaines de véhicules ont ainsi été abîmés, des toitures éventrées, des fenêtres brisées, des tuiles arrachées ou détruites, selon un communiqué de la mairie.

Selon la préfecture, près de 600 foyers ont été coupés du réseau électrique dans la soirée après que des lignes ont elles aussi été endommagées. Le courant était quasi intégralement rétabli jeudi matin, a précisé Enedis.

Les secours ardéchois ont indiqué à l'AFP avoir procédé à près de 350 interventions, notamment pour des inondations de maisons du côté d'Aubenas ou encore de Vals-les-Bains.

Certains vignobles ardéchois ont aussi été endommagés. Selon Ludovic Walbaum, secrétaire général des vignerons indépendants de France, joint au téléphone par l'AFP, les pertes pourraient aller de 30 à 80% en fonction des parcelles, "alors qu'on prévoyait une très belle récolte".

"C'est un coup dur pour les vignerons", a-t-il déploré.

Jeudi matin, près de 1.900 foyers restent pour leur part privés d'électricité dans le Cher et en Indre-et-Loire, a indiqué Enedis à l'AFP. Dans ce dernier département, les rues de plusieurs communes se sont transformées en torrent la veille à cause des fortes pluies, des arbres se sont aussi couchés.

"Alors qu'un nouvel épisode orageux est annoncé en fin de journée, j'appelle chacune et chacun à faire preuve de la plus grande vigilance", a insisté dans un communiqué la maire PS de Dijon Nathalie Koenders, où la grêle a également fait mercredi "d'importants dégâts sur des habitations, des bâtiments, des équipements publics et de nombreux véhicules".

Les départements voisins de la Nièvre et de Saône-et-Loire, où se déroule aujourd'hui la douzième étape du Tour de France, sont concernés par la vigilance orange aux orages à partir de 16H00.