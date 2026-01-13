 Aller au contenu principal
Vinci : menace le support oblique des 118E
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 12:37

Vinci poursuit la consolidation amorcée sous 124,75E et menace le support oblique moyen terme des 118E, issu du plancher des 107E du 7 avril 2025, puis 113E du 2 septembre, 115E du 3 novembre puis 116,6E du 10 décembre.
Tous les seuils évoqué ci-dessus deviennent des objectifs potentiels à la baisse si cassure des confirmée des 118E.

VINCI
118,4500 EUR Euronext Paris -2,95%
  • Budget 2026 : enfin l’heure de vérité ?
    Budget 2026 : enfin l’heure de vérité ?
    information fournie par Ecorama 13.01.2026 14:05 

    Les députés entament ce mardi la deuxième lecture du projet de loi de finances, un texte déjà largement remanié par le Sénat et visé par plus de 1 500 amendements. Alors que le gouvernement affirme vouloir laisser vivre le débat parlementaire pour tenter de dégager ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )
    JPMorgan Chase: bénéfice net en recul au 4T, son patron confiant pour l'économie américaine
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.01.2026 14:01 

    La banque américaine JPMorgan Chase a publié mardi des résultats contrastés au quatrième trimestre 2025, marqués par un recul de son bénéfice net à cause d'une charge liée à la reprise annoncée récemment de la gestion de la carte bancaire Apple Card. En revanche, ... Lire la suite

  • Ramses Alcaide, patron de la start-up Neurable, fait la démonstration de l'interface cerveau-ordinateur HyperX, et d'un casque audio de jeu permettant de mesurer l'activité des ondes cérébrales (EEG) et d'améliorer les fonctions cérébrales, lors du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, le 7 janvier 2026 au Nevada ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Alzheimer, Parkinson, cancer... l'IA annonce l'ère de l'auto-dépistage
    information fournie par AFP 13.01.2026 14:01 

    Un casque audio qui repère des signes précoces d'Alzheimer, une application pour sonder des traces de cancer grâce à l'iris de l'oeil. Au-delà des montres ou bagues connectées, l'intelligence artificielle (IA) veut généraliser l'autodépistage des maladies. "La ... Lire la suite

  • batiment thales (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales Alenia Space remporte un nouveau contrat pour équiper Ariane 6
    information fournie par Zonebourse 13.01.2026 14:00 

    Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce la signature d'un contrat portant sur la fourniture de 179 équipements électroniques embarqués visant à équiper 27 lanceurs Ariane 6. Le contrat a été signé ce jour avec SABCA, industriel ... Lire la suite

