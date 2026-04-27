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Vinci, Lumibird, SergeFerrari... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 27/04/2026 à 18:34

(AOF) - AB Science

La biotech a annoncé ce soir la signature d'un accord définitif pour restructurer sa dette. Ce succès donne à l'entreprise la visibilité financière nécessaire pour se concentrer sur ses programmes de recherche clinique, notamment dans la SLA.

Air Liquide

Air Liquide publiera son chiffre d'affaires trimestriel.

Airbus

Le géant européen dévoilera ses résultats sur les trois premiers mois de l'année.

Bic

Le spécialiste des articles de papeterie, briquets et rasoirs annoncera ses ventes du premier trimestre.

Compagnie des Alpes

Cie des Alpes rendra compte de ses revenus du deuxième trimestre de l'exercice 2025-2026.

Eiffage

Eiffage annule 2 millions d'actions auto-détenues en anticipation d'une augmentation de capital réservée aux salariés éligibles.

Groupe ADP

L'exploitant de plateformes aéroportuaires publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

HRS

HRS revoit à la baisse son objectif annuel de chiffre d'affaires malgré une amélioration de ses comptes semestriels.

Lumibird

Lumibird, leader européen des technologies laser, a enregistré au premier trimestre 2026 une croissance de 0,7% (+4,1% à taux de change et périmètre constants) de son chiffre d'affaires consolidé, à 49,7 millions d'euros.

M6

Le groupe présentera son chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année.

Nexans

Nexans dévoilera ses revenus entre janvier et mars 2026.

SergeFerrari Group

Le spécialiste des toiles composites innovantes, SergeFerrari Group, a franchi une nouvelle étape dans son plan d'optimisation industrielle. Le groupe annonce son intention de cesser la production de fils PET sur son site suisse de Tersuisse

Teleperformance

TP annoncera ses ventes sur l'ensemble du premier trimestre.

Vetoquinol

Le spécialiste de la santé animale annoncera ses revenus sur les trois premiers mois de l'année.

Vinci

HEB Construction, filiale de Vinci Construction en Nouvelle-Zélande a signé un contrat de 200 millions d'euros avec l'agence des transports néo-zélandais (New Zealand Transport Agency Waka Kotahi (NZTA).

Worldline

Worldline diffusera son chiffre d'affaires au T1.

Valeurs associées

AB SCIENCE
1,1700 EUR Euronext Paris +1,21%
ADP
109,1000 EUR Euronext Paris +0,09%
AIRBUS
165,2600 EUR Euronext Paris -0,18%
BIC
58,9000 EUR Euronext Paris -1,01%
CIE DES ALPES
24,3500 EUR Euronext Paris -0,20%
EIFFAGE
136,7500 EUR Euronext Paris +0,55%
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
1,6500 EUR Euronext Paris -12,70%
LUMIBIRD
21,6000 EUR Euronext Paris -9,24%
M6 METROPOLE TELE.
12,8800 EUR Euronext Paris +1,74%
NEXANS
147,7000 EUR Euronext Paris +7,97%
SERGE FERRARI
6,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
TELEPERFORMANCE
55,1200 EUR Euronext Paris -0,54%
VETOQUINOL
80,000 EUR Euronext Paris 0,00%
VINCI
129,4000 EUR Euronext Paris +1,29%
WORLDLINE
0,2818 EUR Euronext Paris +4,37%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/04/2026 à 18:34:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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