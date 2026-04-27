Vinci, Lumibird, SergeFerrari... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - AB Science
La biotech a annoncé ce soir la signature d'un accord définitif pour restructurer sa dette. Ce succès donne à l'entreprise la visibilité financière nécessaire pour se concentrer sur ses programmes de recherche clinique, notamment dans la SLA.
Air Liquide
Air Liquide publiera son chiffre d'affaires trimestriel.
Airbus
Le géant européen dévoilera ses résultats sur les trois premiers mois de l'année.
Bic
Le spécialiste des articles de papeterie, briquets et rasoirs annoncera ses ventes du premier trimestre.
Compagnie des Alpes
Cie des Alpes rendra compte de ses revenus du deuxième trimestre de l'exercice 2025-2026.
Eiffage
Eiffage annule 2 millions d'actions auto-détenues en anticipation d'une augmentation de capital réservée aux salariés éligibles.
Groupe ADP
L'exploitant de plateformes aéroportuaires publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
HRS
HRS revoit à la baisse son objectif annuel de chiffre d'affaires malgré une amélioration de ses comptes semestriels.
Lumibird
Lumibird, leader européen des technologies laser, a enregistré au premier trimestre 2026 une croissance de 0,7% (+4,1% à taux de change et périmètre constants) de son chiffre d'affaires consolidé, à 49,7 millions d'euros.
M6
Le groupe présentera son chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année.
Nexans
Nexans dévoilera ses revenus entre janvier et mars 2026.
SergeFerrari Group
Le spécialiste des toiles composites innovantes, SergeFerrari Group, a franchi une nouvelle étape dans son plan d'optimisation industrielle. Le groupe annonce son intention de cesser la production de fils PET sur son site suisse de Tersuisse
Teleperformance
TP annoncera ses ventes sur l'ensemble du premier trimestre.
Vetoquinol
Le spécialiste de la santé animale annoncera ses revenus sur les trois premiers mois de l'année.
Vinci
HEB Construction, filiale de Vinci Construction en Nouvelle-Zélande a signé un contrat de 200 millions d'euros avec l'agence des transports néo-zélandais (New Zealand Transport Agency Waka Kotahi (NZTA).
Worldline
Worldline diffusera son chiffre d'affaires au T1.
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