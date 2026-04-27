La Réunion: début des travaux de reconstruction de la route après l'éruption du Piton de la Fournaise

Vue aérienne de la coulée de lave issue du Piton de la Fournaise et traversant la route nationale 2 sur l'île de La Réunion, le 13 mars 2026 ( AFP / Richard BOUHET )

Les travaux pour rouvrir la route nationale 2 à La Réunion, coupée par les coulées de lave du Piton de la Fournaise, ont débuté lundi, deux semaines après la fin de l'éruption qui avait rompu la liaison directe entre deux communes de l'est et du sud de l'île.

L'objectif est de rétablir une circulation encadrée d'ici quatre semaines, sur une piste provisoire adaptée au passage des camions.

Le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde, est entré en éruption le 13 février, sa deuxième de l'année après deux ans et demi de sommeil.

La lave avait franchi la RN2 le 13 mars avant de gagner l'océan quelques jours plus tard. L'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) a prononcé l'arrêt de l'éruption le 13 avril, après deux phases de pause entre le 25 et le 28 mars et entre le 3 et le 8 avril.

Quatre traversées de lave représentant environ 600 mètres sur la chaussée doivent être déblayées. Il est "juste" de commencer dès maintenant, a commenté la présidente de Région Huguette Bello, sur place lundi. "Il y a des endroits où il y a 15 mètres de hauteur (de lave figée, ndlr), on fera du mieux que l'on pourra", a-t-elle ajouté.

Des engins chenillés étaient à pied d'oevre lundi pour percer et extraire la lave refroidie. "La difficulté, c'est qu'on ne sait pas trop (...) dans quel état va être la route en dessous", a expliqué Guillaume Branlat, directeur général adjoint routes et déplacements de la Région.

La coupure de la RN2, axe direct entre l'est et le sud de l'île, contraint depuis mi-mars les habitants à un détour considérable. Pour rallier Saint-Philippe (sud) et Sainte-Rose (est), distantes de 32 km, il faut désormais faire le tour de l'île ou passer par les hauteurs, portant le trajet de 30 minutes à deux heures et demie.

L'impact économique est lourd pour les entreprises des deux communes. Vendredi, la Région a annoncé le déblocage de 500.000 euros pour soutenir les TPE-PME affectées par la baisse d'activité.

Dans son bulletin du 21 avril, l'OVPF n'a pas exclu "une reprise de l'éruption au cours des prochains jours", après une brève réactivation du trémor volcanique (séisme engendré par la remontée du magma dans la cheminée du volcan, précédant généralement une éruption).