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Vinci-Le trafic passager de VINCI Airports recule de 1,5% en septembre
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 17:52

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Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI AIRPORTS – TRAFIC AU 30 SEPTEMBRE 2026

* AU T3, VINCI AIRPORTS A ACCUEILLI 93,5 MLNS DE PASSAGERS, EN LÉGER REPLI DE -0,6 %

* TRAFIC VINCI AIRPORTS EN SEPTEMBRE 2026 : -1,5 %

Texte original nGNE3ygPdc

Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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