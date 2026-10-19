Vinci-Le trafic passager de VINCI Airports recule de 1,5% en septembre

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information fournie par Boursorama avec Media Services•19.10.2026•19:04•
Le chef de file des Républicains a par ailleurs proposé "d'abaisser à quinze ans la majorité pénale pour les mineurs, pour les crimes et délits les plus graves", après les exactions commises à travers le pays les 17 et 18 octobre. Le candidat LR à la présidentielle ...
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La Bourse de Paris a nettement reculé lundi, les violences du week-end ayant ravivé les craintes des investisseurs quant à la dette publique française et fait flamber à nouveau les taux d'emprunt. L'indice parisien CAC 40 a cédé 1,11% à 7.868,05 points, soit un ...
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Ils vécurent parfois plus de quinze ans dans des "camps", "abandonnés" par l'Etat à des conditions de vie indignes : 70 ans après, les rapatriés d'Indochine en France vont pouvoir bénéficier d'une reconnaissance et d'une réparation, après l'adoption d'une loi lundi ...
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Virbac VIRB.PA a annoncé lundi une hausse de 8,8% à taux de change et périmètre constants de son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à la même période l'année dernière, portée notamment par l'Europe, l'Amérique du Nord et l'international, et a ...
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