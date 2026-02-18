Vinci-Le trafic de Vinci Autoroutes recule de 1,9% en janvier 2026

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Un seul repreneur a déposé une offre pour le fabricant emblématique de produits en verre Arc, ont indiqué les syndicats mercredi au lendemain de l'expiration du délai, déplorant que son projet prévoit un millier de suppressions de postes, dont au moins 300 licenciements. ...
information fournie par AFP Video•18.02.2026•19:04•
Vues aériennes des maisons inondées dans les villages de Jusix, Saint-Pardoux-du-Breuil et Tonneins (Lot-et-Garonne). Le département est maintenu en alerte rouge pour crues, le plus haut niveau de vigilance, au moins jusqu'à jeudi.
Avec son accent caractéristique, elle a porté la voix de la Palestine en Europe: représentante de la Palestine en France et auprès de l'UE, Leïla Shahid est décédée mercredi à l'âge de 76 ans, a annoncé sa soeur à l'AFP. Son corps a été retrouvé mercredi dans le ...
information fournie par AFP Video•18.02.2026•19:03•
Après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, accuse la Jeune Garde d'être le "bras armé" de La France insoumise, affirmant que le mouvement "fournit militants, futurs cadres" au parti de gauche ...
