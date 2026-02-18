 Aller au contenu principal
Vinci-Le trafic de Vinci Autoroutes recule de 1,9% en janvier 2026
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 18:08

Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN JANVIER 2026

* TRAFIC VINCI AUTOROUTES EN JANVIER 2026 : -1,9%

* TRAFIC VINCI AIRPORTS EN JANVIER 2026 : +1,0%

(Rédaction de Gdansk)

VINCI
137,7500 EUR Euronext Paris +0,29%
