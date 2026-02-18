Perte nette de 477 millions d'euros en 2025 pour Eramet qui prévoit une recapitalisation en 2026

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le groupe minier français Eramet a subi une perte nette de 477 millions d'euros en 2025 contre un petit bénéfice de 14 millions d'euros l'année précédente en raison notamment de prix bas et d'une dépréciation importante, selon un communiqué mercredi.

L'entreprise, qui produit du manganèse, des sables minéralisés ou du lithium, a annoncé vouloir renforcer ses fonds propres "à hauteur d'environ 500 millions d'euros en 2026", via une recapitalisation dont le principe a été "convenu" avec ses "actionnaires de référence". Ses principaux actionnaires sont la famille industrielle Duval (37% du capital) et l'Etat (27%).

Eramet, qui compte plus de 10.000 salariés dans 16 pays d'implantation, précise dans son communiqué que les modalités de cette recapitalisation "seront précisées à l'approche de l'opération", qui devra être validée en assemblée générale, dont la date n'est pas encore connue.

"C'est un acte fort et un engagement de nos actionnaires pour traverser le bas de cycle" dans lequel se trouve l'entreprise, "et tirer le plein potentiel de ses actifs", a déclaré mercredi soir la PDG Christel Bories lors d'un point presse.

Pour renforcer son bilan, l'entreprise prévoit aussi une "revue stratégique d'actifs" prévoyant la recherche de partenaires susceptibles de les "monétiser", a expliqué Mme Bories.

Différentes mesures d'amélioration des performances, présentées début décembre, sont également prévues.

Le chiffre d'affaires ajusté du groupe, qui exclut la majeure partie des activités de la Société Le Nickel (SLN) depuis que l'Etat finance "intégralement" cette ancienne filiale en difficulté en Nouvelle-Calédonie, mais inclut les revenus de la part minoritaire dans Weda Bay en Indonésie, s'est élevé à 3,2 milliards d'euros (-6,6%).

La perte nette s'explique notamment par une dépréciation d'actifs de son activité d'extraction de sables minéralisés, à hauteur de 171 millions d'euros, en raison de la "baisse des perspectives de prix long terme sur ce marché".

En outre l'entreprise pâtit de la faiblesse du dollar et d'un effet prix défavorable à hauteur de 193 millions d'euros, notamment sur le marché du manganèse, utilisé dans la fabrication d'alliages.

Eramet a aussi souffert en 2025 de contraintes de permis dans Weda Bay, la plus grande mine de nickel du monde.

L'Indonésie, principal producteur de ce métal nécessaire pour la fabrication d'acier inoxydable mais également de batteries, limite les quotas de production et de vente de ce métal pour en soutenir les prix.