Immobilier: année 2025 "très positive" pour Covivio avec une croissance de 4% de ses revenus

Chantier Covivio à Berlin en 2025 ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

La foncière Covivio a connu une année 2025 "très positive" avec une croissance de ses revenus de 4%, portée par l'activité d'hôtellerie et la location de bureaux en centres-villes, affirme mercredi son directeur général à l'AFP.

Alors que le secteur immobilier fait pâle figure depuis le Covid et connaît des niveaux de vacance des bureaux élevés, Covivio a présenté des résultats "meilleurs que prévu" avec "tous les indicateurs dans le vert", se félicite Christophe Kullmann, le directeur général du groupe.

Les revenus du groupe, propriétaire de bureaux, de logements et d'hôtels en Europe, ont progressé de 4% sur un an, pour atteindre 704,8 millions d'euros en 2025.

Le bénéfice net récurrent, l'indicateur de rentabilité de référence pour les foncières, a aussi augmenté, de 10%, pour s'établir à 526,5 millions d'euros.

Son bénéfice net ressort à 738,7 millions d'euros, porté par la bonne performance des "activités de location et de gestion", par la hausse de la valeur du portefeuille et par une "baisse du taux d'impôt sur les sociétés en Allemagne", explique Christophe Kullmann.

Ces chiffres sont "le résultat de la stratégie mise en place depuis deux ans et demi de recentrage, avec plus d'hôtellerie et un recentrage sur les bureaux de centres-villes où la demande reste forte et les loyers continuent d'augmenter", estime le directeur général. L'entreprise vend ou transforme petit à petit les immeubles qu'elle juge peu porteurs, principalement en périphérie des villes.

Les revenus de l'hôtellerie ont progressé de 7,7% par rapport à 2024, grâce à l'exploitation de nouvelles structures.

Le chiffre d'affaires de la location de bureaux est lui stable (+0,8%), ralenti par la cession d'immeubles d'une valeur totale de 368 millions d'euros.

L'activité de bureaux a surtout profité de la dynamique du marché à Milan: "un quart du portefeuille de bureaux est à Milan et les performances y sont incroyables" car "il y a une vraie pénurie de bureaux", souligne M. Kullmann.

Il détaille que "les loyers ont progressé de 15% et le taux d'occupation est de 98%".

Pour 2026, Covivio prévoit une croissance de son bénéfice net récurrent de 4% par action. La société va proposer à ses actionnaires un dividende de 3,75 euros, en hausse de 7% sur un an.