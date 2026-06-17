information fournie par Reuters • 17/06/2026 à 18:22

Vinci-Le trafic de Vinci Autoroutes en hausse de 0,3% en mai

Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN MAI 2026

* TRAFIC PASSAGERS VINCI AIRPORTS EN HAUSSE DE 0,1% SUR UN AN EN MAI

* TRAFIC VINCI AUTOROUTES EN MAI EN HAUSSE DE 0,3% SUR UN AN

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(Rédaction de Gdansk)